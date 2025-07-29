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Orman yangınlarından etkilenen üç ile 10 milyon lira destek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yangınlarından etkilenen üç ile 10 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük'teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

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Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirtti.

Aktarılan desteğin detaylarına ilişkin Göktaş, "Bursa'ya 5 milyon lira, Eskişehir'e 2 milyon lira, Karabük'e 3 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarının yaşandığı illerde çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre takip edildiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekipleri ilk andan itibaren sahada. Son 1 hafta içerisinde 11 ilimizde yaşanan orman yangınlarında 220 personelimiz ile 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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