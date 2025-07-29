Bursa’da FETÖ'cü Ufuk Aytekin ormanı yaktığını itiraf etti verdiği ifadeye bakın

BURSA Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında günlerdir süren orman yangınıyla ilgili soruşturmada, sabotaj şüphesiyle gözaltına alınan kişinin TSK'dan FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen Ufuk Aytekin olduğu ortaya çıkmıştı. Ufuk Aytekin verdiği ifadede orman yanını çıkardığını kabul etti. Ufuk Aytekin, “kasten orman yakma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında günlerdir süren ve geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kilit ifadesinde herşeyi itiraf etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'den atılmış

Yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle ihbar edilen Ufuk Aytekin (30), Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kışmanlar köyü yakınlarında yakalanmıştı. Şüphelinin kullandığı 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunması, sabotaj ihtimalini güçlendirmişti.

Soruşturmanın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredilmesiyle, zanlı Ufuk Aytekin'in daha önce Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıkmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheli, 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edilmişti.

'KUNDAKLAMA' SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan Ufuk A., tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, mevcut delil durumunu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak şüphelinin 'kundaklama' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Aytekin, kararın ardından cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ufuk Aytekin, 03 HK 184 plakalı aracın kendisine ait olduğunu, bu pikabı 2 hafta önce aldığını belirterek, 27 Temmuz'da saat 21.30 sıralarında daha önceden çalıştığı Harmancık-Bursa kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonundan 2 adet 5'er litrelik su aldığını ifade etti.

Pet şişedeki suları boşalttıktan sonra kesim motorunda kullanmak üzere 10 litre benzin aldığını ileri süren Ufuk A, ifadesini şöyle sürdürdü:

-"Benim amacım orada çalışan görevlilere yardım etmektir. Benzin aldıktan sonra Çakmak Mahallesi'ne yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için gittim. Burada yardıma ihtiyaç olmayacağını anladığımda Harmancık merkezden dönüş yoluna girdim.

"BİR ANLIK RUH HALİYLE ORMANLIK ALANI YAKMAK İSTEDİM"

-Kışmanlar köy yoluna girdiğimde bir anlık ruh haliyle yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim. Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını anlamsız bir karışıklık olmasını istedim. Aracımdan indim. Saat hatırladığım kadarıyla 22.30 sıralarıydı. Yol kenarından ormanlık alan içerisine 10 metre ilerledim. Bu ağaçlar hatırladığım kadarıyla çam ağaçlarıydı.

Arabadan aldığım bir adet 5 litrelik bidondaki benzini ağaçların dibine döktüm, diğer bidon arabada kaldı, daha sonra çakmağı çaktım. Bu esnada bir anda ortalık alev aldı, ne olduğunu anlayamadım. Sağ cebimde bulunan telefon alevler arasına düştü. Korkarak olay yerinden kaçtım."

"HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TALİMAT ALMADIM, PİŞMANIM"

İfadesinde sol el ve sol ayak bileğinde yanıklar oluştuğunu anlatan Ufuk A, şunları kaydetti:

-"Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra eve gittim. Ben tek başıma yaşarım. Benim terör örgütüyle bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım. Bu eylemden ötürü çok pişmanım. Tamamen kendi başıma aldığım kararla bu eylemi gerçekleştirdim.

Bursa'nın diğer yerlerinde meydana gelen yangınları birilerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum.

-Birileri yapmış ise de ben bunları tanımıyorum. Kimseyle irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum."