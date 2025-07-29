BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 47,05
ALTIN 4.325,10
HABER /  GÜNCEL

Bursa’da FETÖ'cü Ufuk Aytekin ormanı yaktığını itiraf etti verdiği ifadeye bakın

BURSA Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında günlerdir süren orman yangınıyla ilgili soruşturmada, sabotaj şüphesiyle gözaltına alınan kişinin TSK'dan FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen Ufuk Aytekin olduğu ortaya çıkmıştı. Ufuk Aytekin verdiği ifadede orman yanını çıkardığını kabul etti. Ufuk Aytekin, “kasten orman yakma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında günlerdir süren ve geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kilit ifadesinde herşeyi itiraf etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'den atılmış

Yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle ihbar edilen Ufuk Aytekin (30), Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kışmanlar köyü yakınlarında yakalanmıştı. Şüphelinin kullandığı 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunması, sabotaj ihtimalini güçlendirmişti.

ufuk aytekin fetö bursa ormanı

Soruşturmanın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredilmesiyle, zanlı Ufuk Aytekin'in daha önce Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıkmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheli, 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edilmişti.

'KUNDAKLAMA' SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan Ufuk A., tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, mevcut delil durumunu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak şüphelinin 'kundaklama' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Aytekin, kararın ardından cezaevine gönderildi.

ufuk aytekin fetö bursa ormanı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ufuk Aytekin, 03 HK 184 plakalı aracın kendisine ait olduğunu, bu pikabı 2 hafta önce aldığını belirterek, 27 Temmuz'da saat 21.30 sıralarında daha önceden çalıştığı Harmancık-Bursa kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonundan 2 adet 5'er litrelik su aldığını ifade etti.

Pet şişedeki suları boşalttıktan sonra kesim motorunda kullanmak üzere 10 litre benzin aldığını ileri süren Ufuk A, ifadesini şöyle sürdürdü:
-"Benim amacım orada çalışan görevlilere yardım etmektir. Benzin aldıktan sonra Çakmak Mahallesi'ne yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için gittim. Burada yardıma ihtiyaç olmayacağını anladığımda Harmancık merkezden dönüş yoluna girdim.

"BİR ANLIK RUH HALİYLE ORMANLIK ALANI YAKMAK İSTEDİM"

-Kışmanlar köy yoluna girdiğimde bir anlık ruh haliyle yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim. Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını anlamsız bir karışıklık olmasını istedim. Aracımdan indim. Saat hatırladığım kadarıyla 22.30 sıralarıydı. Yol kenarından ormanlık alan içerisine 10 metre ilerledim. Bu ağaçlar hatırladığım kadarıyla çam ağaçlarıydı. 

Arabadan aldığım bir adet 5 litrelik bidondaki benzini ağaçların dibine döktüm, diğer bidon arabada kaldı, daha sonra çakmağı çaktım. Bu esnada bir anda ortalık alev aldı, ne olduğunu anlayamadım. Sağ cebimde bulunan telefon alevler arasına düştü. Korkarak olay yerinden kaçtım."

"HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TALİMAT ALMADIM, PİŞMANIM"

İfadesinde sol el ve sol ayak bileğinde yanıklar oluştuğunu anlatan Ufuk A, şunları kaydetti:
-"Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra eve gittim. Ben tek başıma yaşarım. Benim terör örgütüyle bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım. Bu eylemden ötürü çok pişmanım. Tamamen kendi başıma aldığım kararla bu eylemi gerçekleştirdim.

Bursa'nın diğer yerlerinde meydana gelen yangınları birilerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum.

-Birileri yapmış ise de ben bunları tanımıyorum. Kimseyle irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum."

ufuk aytekin

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'daki yangın çok kötü Orhaneli ile Harmancık ilçesi artık görünmüyor
Foto Galeri Bursa'daki yangın çok kötü Orhaneli ile Harmancık ilçesi artık görünmüyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Suriye'den PKK/YPG açıklaması!
Suriye'den PKK/YPG açıklaması!
Ehliyet yenilemede randevu krizi: 2 gün kaldı, 7 bin 438 lira cezası var
Ehliyet yenilemede randevu krizi: 2 gün kaldı, 7 bin 438 lira cezası var
21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak
21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak
ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı: 1'i polis 4 kişiyi öldürdü
ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı: 1'i polis 4 kişiyi öldürdü
Sigara fiyatlarına 25 günde ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL
Sigara fiyatlarına 25 günde ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL
Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! 15 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! 15 kişi hayatını kaybetti
İstanbul genelinde kullanımı 28 Ekim'e kadar yasaklandı valilik duyurdu
İstanbul genelinde kullanımı 28 Ekim'e kadar yasaklandı valilik duyurdu
Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Maltepe'de otobüs 10 metre yüksekten şarampole devrildi: 1'i ağır 8 yaralı
Maltepe'de otobüs 10 metre yüksekten şarampole devrildi: 1'i ağır 8 yaralı
Netanyahu kabineye Gazze'nin bazı bölgeleri için ilhak planı sundu
Netanyahu kabineye Gazze'nin bazı bölgeleri için ilhak planı sundu