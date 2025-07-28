Bursa'daki yangın çok kötü Orhaneli ile Harmancık ilçesi artık görünmüyor

HARMANCIK'TA 6 MAHALLE BOŞALTILDI

Cumartesi günü öğleden sonra başlaşan yangın bir ara kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle çok daha büyük bir alana yayıldı. Orman yangınının farklı noktalara evrilmesiyle 6 mahallenin tedbiren tahliye edildiğini kaydeden Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan şu bilgileri verdi:

- "İnsanların yanı sıra evcil hayvanları ve besi hayvanlarını da çıkarttık, kapalı spor salonunda topladık iaşelerini de sağladık. Vatandaşlarımızın ilaçlarını temin ettik, çünkü nüfusumuzun çoğu yaşlı."