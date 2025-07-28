Bursa'daki yangın çok kötü Orhaneli ile Harmancık ilçesi artık görünmüyor
BURSA'daki orman yangınında son durum ne yazık ki iyi değil. Yangın yayılmaya devam ederken, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri'nden gelen görüntüler, doğal felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yangın sebebiyle her iki ilçe de dumandan görünmez oldu. İşte son durum ve o ürküten görüntüler.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı. Bu görüntüler sabah saatlerinde Anadolu Ajansı tarafından çekildi. Her iki ilçe de artık dumandan görünmez durumda.
HARMANCIK'TA 6 MAHALLE BOŞALTILDI
Cumartesi günü öğleden sonra başlaşan yangın bir ara kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle çok daha büyük bir alana yayıldı. Orman yangınının farklı noktalara evrilmesiyle 6 mahallenin tedbiren tahliye edildiğini kaydeden Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan şu bilgileri verdi:
- "İnsanların yanı sıra evcil hayvanları ve besi hayvanlarını da çıkarttık, kapalı spor salonunda topladık iaşelerini de sağladık. Vatandaşlarımızın ilaçlarını temin ettik, çünkü nüfusumuzun çoğu yaşlı."
Kestel ve Gürsu bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yer yer büyüyen alevler sebebiyle yangın hala kontrol altına alınmış değil. Bölge halkı tankerlerle su taşısa da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz desteğe ihtiyaçları olduğu belirtti. Yılmaz, bölgede su ve gıda ihtiyacının bulunmadığını, iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç şu bilgiyi verdi:
-"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."