Ehliyet yenilemede randevu krizi: 2 gün kaldı, 7 bin 438 lira cezası var

Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi 31 Temmuz 2025'te sona eriyor. Bu tarihe kadar 15 TL olan yenileme ücreti, 1 Ağustos'tan itibaren 7 bin 438 liraya çıkacak. Son günlere kalanlar randevu kriziyle karşı karşıya kalırken, yetkililer vatandaşları acele etmeye çağırıyor.

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Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren süre, 31 Temmuz 2025'te doluyor. Bu tarihe kadar 15 TL olan yenileme ücreti, 1 Ağustos'tan itibaren 7 bin 438 liraya fırlayacak olması, son günlere kalanları büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyor. Daha önce birçok kez uzatılan ehliyet yenileme sürecinde, beklenen randevu krizi yine yaşanmaya başladı.

Türkiye'de 2016 öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen kişilerin belgeleri geçersiz sayılacak ve çok daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacaklar. Özellikle B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya yükselecek olması, vatandaşların aciliyetini artırıyor.

Ehliyet yenilemede son tarih 31 Temmuz

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yetkililer, yoğunluk yaşanmaması adına eski tip sürücü belgesi sahiplerini bir an önce yenileme işlemlerini tamamlamaya davet etmişti. Ancak son günlere bırakılan işlemler, sistemde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Sosyal medyada ise randevu alınamadığı ve bu sebeple vatandaşların yüksek yenileme ücreti ile karşı karşıya bırakıldığı yönünde şikayetler hızla artıyor.

Yenileme nasıl yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamladıktan sonra nüfus müdürlüklerine başvurabiliyorlar. Başvurunun ardından yeni sürücü belgesi basılıyor ve genellikle birkaç iş günü içinde PTT aracılığıyla belirtilen adrese teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanmak mümkün.