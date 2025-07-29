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Beşiktaş’ın yeni transferi Jurasek, tepkilerin ardından hesabını kapattı

Beşiktaş’ın yeni transferi Jurasek, tepkilerin ardından hesabını kapattı

Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek, Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Savunmada sergilediği zayıf oyun nedeniyle “Beşiktaş seviyesinde değil” yorumları yapılan Çekyalı oyuncu, sosyal medyada aldığı yoğun tepkiler sonrası Instagram hesabını kapattı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Shakhtar Donetsk maçındaki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Çekyalı oyuncunun savunmadaki kötü görüntüsü sebebiyle Beşiktaş seviyesinden uzak olduğu yorumları yapıldı.

Sosyal medya hesabına çok sayıda olumsuz yorum gelen David Jurasek, Instagram hesabını kapattı.

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