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Tan Taşçı: En büyük beka sorunumuz akıl ziyanlığı

Tan Taşçı: En büyük beka sorunumuz akıl ziyanlığı

Türkiye genelinde 40'tan fazla noktada devam eden orman yangınları büyük tehdit oluştururken, bazı sosyal medya kullanıcılarının yangınlarla alay eden paylaşımları tepki çekti. Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, yangınlar sırasında yapılan şarkılı paylaşımlar ve “itfaiyeci makyajı” videolarına sert sözlerle tepki göstererek, “En büyük beka sorunumuz akıl ziyanlığıdır” dedi.

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Son dönemde ülkemizin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları yaşamı ciddi şekilde tehdit ediyor. Ülke genelinde 40'ın üzerinde noktada meydana gelen yangınları kontrol altına almak için birçok devlet görevlisi ve sivil halk canı pahasına çalışmalara devam ediyor. Tüm ülkede yangın söndürme faaliyetleri derin bir üzüntü içerisinde takip edilirken, ünlü şarkıcı Tan Taşçı bazı kullanıcıların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla orman yangınlarını alaya almalarına sert sözlerle tepki gösterdi. 

ŞARKI SÖYLEYEREK DALGA GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısının Bursa'da meydana gelen yangınları da kayda alarak şarkı söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Arkasında yangın devam ederken kameraya poz veren ve şarkılar söyleyen kadın tepkilerin odağı olmuştu.

Tan Taşçı: En büyük beka sorunumuz akıl ziyanlığı - Resim: 0

SOSYAL MEDYADA DAMGA VURAN "İTFAİYECİ MAKYAJI"

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerden sonra makyaj fenomeni olduğu öğrenilen başka bir kullanıcının da  "yangına giderken yapılan makyaj" başlığı altında itfaiyeci kıyafetleri ile çektiği makyaj videosu herkesi şoke etmişti.

Tan Taşçı: En büyük beka sorunumuz akıl ziyanlığı - Resim: 1

"BU KADARI DA OLMAZ"

Türkiye'de doğal yaşamı tehdit eden ve ülkenin oksijen kaynaklarına ciddi şekilde zarar veren yangınlara karşı bazı kişilerin bu şekilde alaycı yaklaşımı herkese "bu kadarı da olmaz" dedirtmişti. Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'da bu paylaşımlara sert sözlerle tepki gösterdi. 

"EN BÜYÜK BEKA SORUNUMUZ"

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından; "Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz, idrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük beka sorunumuz budur!" diyerek isyan etti.

Tan Taşçı'nın isyanı binlerce kişi tarafından desteklenerek paylaşıldı. 

Tan Taşçı: En büyük beka sorunumuz akıl ziyanlığı - Resim: 2

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