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2025 fındık işçi yevmiyesi belli oldu! Yemek dahil ve yemek hariç rakam...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2025 fındık işçi yevmiyesi belli oldu! Yemek dahil ve yemek hariç rakam...

Giresun'da, 2025 ürünü fındık hasadında çalışacak işçi yevmiyesi 886 lira 85 kuruş, patoz ücreti ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi. İşte valilikten yapılan açıklama...

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Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda tarım işçilerine ödenecek günlük ücretin 866 lira 85 kuruş olarak belirlendiği, yemeğin işçiye ait olması durumunda bu rakamın bin lira olarak uygulanacağı ifade edildi.

Ayrıca, çuvalcı ücretinin yemeğin işverene ait olması durumunda bin 100 lira, aşçı günlüklerinin ise bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, patoz ücretinin saatlik 4 bin 750 lira olarak tespit edildiği vurgulanarak, "Patoz sahiplerine fındığın kırılmasını önleyici tedbirleri alma zorunluluğu getirildi. Fazla fındık kıran patozların çalıştırılmaması, yol kenarında curuf bırakılmaması ve bu konuda belediyeler ile köy muhtarlıklarının denetimleri artırması kararlaştırıldı." denildi.

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