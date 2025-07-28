Pep Guardiola kariyerine ara verecek! Kararını bu sözlerle duyurdu

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola, İngiltere ekibi Manchester City'deki görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine ara vereceğini açıkladı.

Abone ol

Guardiola, GQ dergisinin İspanya edisyonuna verdiği röportajda, "Manchester City'deki görevimden sonra kariyerime ara vereceğim. Bu kesin, kararımı verdim. Ne kadar süre bırakacağımı bilmiyorum. Bir, iki, üç, beş, on veya on beş yıl, emin değilim. Ancak Manchester City'deki dönemimden sonra kesinlikle bırakacağım çünkü durup kendime, vücuduma odaklanmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin geçen sezon şampiyonluktan uzak kalmasının ardından yöneltilen eleştirilere cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Başarısız olmamı bekleyenler var mı? Evet, kesinlikle. Bunu beklemelerinden dolayı mutluyum. Bu bana enerji veriyor. Altı Premier Lig şampiyonluğu kazandığınızda, bir noktada düşüş yaşarsınız. Bu, insanın doğasında var." diye konuştu.

Barcelona açıklaması: "Başkan olarak bile dönmeyeceğim"

Guardiola, Barcelona'da futbolcu ve teknik direktör olarak geçirdiği dönemin "çok güzel" olduğunu ancak bu dönemin "sonsuza kadar" bittiğini ve kulübe geri dönmeyeceğini, başkan olarak bile olsa dönmeyeceğini ifade etti.

Lamine Yamal ile ilgili sözleri de dikkat çekti

Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal ile Katalan ekibinin eski yıldızı Arjantinli Lionel Messi'yi de karşılaştıran Guardiola, "Bence Lamine Yamal'ın kariyerine devam etmesine izin verilmeli. 15 yıl oynadıktan sonra, daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğuna karar vereceğiz. Onu Messi ile karşılaştırmaları büyük bir olay. Bu, bir ressamı Van Gogh ile karşılaştırmak gibi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.