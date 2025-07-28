Bir ay sonra fiyat bir kez daha arttı! Çaya bir zam daha...

ÇAYKUR, milli içeceğimiz çaya bir zam daha yaptı. Zamlı tarife bugünden itibaren etiketlere yansıtılmaya başlandı. Sektör temsilcileri önümüzdeki aylarda yeni zamların gelebileceğini söyledi. Haziran ayında çaya yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarını güncelledi. Son olarak haziran ayında yüzde 15 zam yapılan çaya, bir ay aradan sonra yeni bir zam daha geldi.

Bugünden itibaren kuru çay fiyatları yüzde 3,5 arttı. BloombergHT'de yer alan habere göre, zamlı fiyatlar bugünden itibaren etiketlere yansımaya başladı.

Bir ay sonra fiyat bir kez daha arttı!

Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, Temmuz ayındaki yüzde 3,5 zam oranının ardından Ağustos ayı ve sonrasında da aylık bazda benzer oranlarda çaya zam yapılmasının beklendiğini söyledi. Söz konusu aylık bazda zamların yıl sonuna kadar devam edebileceği belirtildi.