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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'tan Bakan Güler'e ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'tan Bakan Güler'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti.

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Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.

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