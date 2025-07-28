Memur-Sen’den toplu sözleşme için zam ve ikramiye talebi

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 ise oransal zam talep etti.

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Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gözler, toplantıya çevrildi.

Toplu sözleşmesi için bugün saat 11.00'de, Çalışma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.

İkinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal artış istendi.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, memurlara dini bayramlarda 23 bin 400 TL ikramiye verilmesini talep etti.