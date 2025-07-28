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Bursa Valiliği'nden orman yangını açıklaması: FETÖ şüphelisi gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa Valiliği'nden orman yangını açıklaması: FETÖ şüphelisi gözaltında

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ederken Bursa Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." denildi.

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Bursa'da orman yangınları sürüyor. Valilik yangınlara ilişkin ihbarlar doğrultusunda soruşturma başlatıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

2021'de astsubaylıktan ihraç edilmiş

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan gözaltına alınan U.A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

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