VakıfBank, Özel Bankacılık hizmet ağına Bodrum'u da ekledi

VakıfBank, Bodrum'da yeni Özel Bankacılık şubesini hizmete açtı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre VakıfBank, kişiye özel finansal çözümler sunma vizyonuyla yüksek nitelikli hizmet anlayışını her geçen gün daha da ileri taşıyor.

VakıfBank, özel bankacılık şubelerinde geleneksel ürünlere ek olarak her müşterisinin varlık yapısı, risk algısı ve getiri beklentilerine uygun alternatif ürün ve hizmetler sunmaya odaklanırken, kısa süre önce hizmete giren Bodrum Özel Bankacılık Şubesi ile VakıfBank'ın özgün bankacılık anlayışını, yüksek beklentilere sahip seçkin bir müşteri kitlesiyle buluşturuyor.

Finans dünyasında hızla değişen dinamiklere uyum sağlayarak müşterilerinin ihtiyaçlarını daha yüksek standartlarla karşılamayı kendisine ilke edinen VakıfBank'ın, Bodrum Özel Bankacılık Şubesi'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’da konuşlanan toplam 13 özel bankacılık şubesi bulunuyor.

VakıfBank, özel bankacılık alanındaki çalışmalarını müşterilerinin birikimlerini güvenle büyütmelerine imkan tanıma ve finansal ihtiyaçlarına tam anlamıyla karşılık veren ayrıcalıklı bir hizmet sunma anlayışı çerçevesinde yapılandırıyor.

Müşteri konforu ön planda tutularak özenle tasarlanan her bir VakıfBank Özel Bankacılık Şubesi'ndeki deneyimli portföy yöneticileri ise derin bilgi birikimleri ve stratejik bakış açılarıyla öne çıkıyor.

VakıfBank, özel bankacılık anlayışını günlük yaşamın konforuna entegre eden seçkin hizmetleriyle öne çıkıyor.

Sektördeki beklenti ve ihtiyaçların derinlemesine analiziyle geliştirilen, yalnızca Özel Bankacılık Şubeleri'nden hizmet alan müşterilere sunulan Private Metal Kart, rafine bir yaşam standardı sağlıyor. Ayrıca, Özel Bankacılık müşterilerine özel tahsis edilen iletişim hattı sayesinde, ihtiyaçlara hızlı ve kişiye özel çözümler sunuyor.