Çin işi ucuz robot! Takla da atıyor yumruk da üstelik komut alıp iş yapıyor

Çinli bir teknoloji şirketi, geliştirdiği insansı robotları tanıttı. Koşabilen, takla atabilen ve hatta yumruk atabilen robotun fiyatı ise gündem oldu.

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Çin merkezli Unitree Robotics isimli şirket tarafından geliştirilen R1 isimli robot uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

243 bin lira

Tanıtım videosu ve fotoğraflarında takla atabilen, koşabilen ve dövüşebilen robotun fiyatının 6 bin dolar (yaklaşık 243 bin TL) olduğu duyuruldu.

Yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki robotun 26 eklemi olduğu ve bu sayede çok esnek hareketler yapabildiği belirtildi.

Yapay zeka sayesinde birçok görevi yerine getireceği belirtilen robotun ses ve görüntü tanıma sisteminin olduğu da kayıtlara geçti.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı R1'in evi koruyup koruyamayacağını sorgularken, bazı kullanıcılar ise robotun evi temizlemekte kullanabileceklerini söyledi.

Yetkililer R1'in markanın giriş seviyesi modeli olduğunu belirtirken diğer modellerin daha pahalı olduğunu ve daha gelişmiş özellikleri olduğunun altını çizdi.