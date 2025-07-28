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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. Maç programı şöyle...

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2. eleme turu rövanşları, yarın ve 30 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda rakip olacak.

Ligde 2. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 Kairat (Kazakistan) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-2)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Hamrun Spartans (Malta) (3-0)

21.00 Drita (Kosova) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-0)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-4)

30 Temmuz Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda) (3-0)

20.00 Malmö (İsveç) - RFS (Letonya) (4-1)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan) (0-0)

20.30 FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (0-1)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan) (2-1)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya) (0-2)

21.30 Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya) (1-7)

21.45 Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç) (4-1)

22.00 Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya) (1-0)

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