Tarladaki kabusu organ bağışı bitirdi, gözünü kaybetme noktasındaydı

Tarlada gözüne ot çarpmasıyla başlayan enfeksiyon süreci, Mustafa Çatal’ı görme kaybının eşiğine getirdi. Öncesinde 2 kez kornea nakli olan hasta Medipol Sağlık Grubu’nda yapılan ameliyat ve tedavi sayesinde hayata tutundu. Çatal, “Organ bağışıve doktorlarımın gayreti bana ışık oldu” dedi.

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Ehliyetini iptal ettirip çiftçiliği bırakma noktasına gelmişti ama geçirdiği ameliyatlarla hayata yeniden tutundu. Amasya'da yaşayan 28 yaşındaki Mustafa Çatal, tarlada gözüne ot çarpmasıyla başlayan zorlu süreci, iki kornea nakli ve başarılı bir katarakt ameliyatıyla atlattı. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’a teşekkür eden Çatal, “Yusuf hoca sayesinde hayat kalitemi tekrar kazandım” dedi.

“GÖRMEM YÜZDE 1’E KADAR DÜŞMÜŞTÜ”

2021 yılında yaşadığı kaza sonrası gözündeki hasarı başlangıçta önemsemediğini belirten Mustafa Çatal, süreç ilerledikçe durumunun kötüleştiğini söyledi: “Başta geçer dedik ama zamanla daha da kötüleşti. Tedavilere yanıt alamadık. En sonunda Yusuf hocayı bulduk. İlk hedef sadece gözü kurtarmaktı. Yusuf Hoca ve ekibi tarafından korneam iki kez nakledildi. Ardından katarakt gelişti ve görmem yüzde 1’e kadar düştü. Ama şimdi çok iyi görüyorum. İşime devam edebiliyorum, ehliyetimi korudum. Organ bağışı hayat kurtarıyor.”

TEDAVİ SÜRECİ DÖRT YIL SÜRDÜ

Hastasının tarlada çalışırken yaşadığı organik yaralanmanın ardından sürece dahil olduklarını belirten Prof. Yıldırım “Mustafa Bey bize başvurduğunda sol gözde ciddi bir enfeksiyon vardı. Mantar keratiti şüphesiyle tedaviye başladık ama medikal yanıt alamayınca kornea nakli yaptık. Enfeksiyon tekrarlayınca ikinci bir nakil gerekti. Süreç zorlu geçti ama hastamızın dikkatli takibi, erken başvuruları ve tedaviye uyumu sayesinde başarılı olduk.”dedi.

“KAYBOLAN GÖRME GERİ GELDİ”

Prof. Yıldırım, yıllar süren takip sürecinde gelişen kataraktın da başarılı bir operasyonla giderildiğini vurguladı: “Hastamızın görme seviyesi yüzde 100’e kadar ulaştı. Sosyal ve iş hayatına tam kapasiteyle dönebildi. Onun özverisi ve bilinç düzeyi, bizim doğru tedavilerle buluşunca ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Bu, organ bağışının ne kadar hayati olduğunun da canlı bir örneğidir.”

“O ORGAN, BİRİNİN HAYATINA IŞIK OLABİLİR”

Kendi yaşamından yola çıkarak organ bağışının önemine dikkat çeken Mustafa Çatal, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Organ bağışı sayesinde bugün görüyorum. Belki bir insanın vücudu toprak oluyor ama organları bir başkasına hayat oluyor. Tüm kalbimle söylüyorum, biri bana ışık oldu, şimdi ben de başkasına örnek olmak istiyorum.”