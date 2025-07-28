Karsan'ın elektrikli araçları Romanya'da iki şehirde daha hizmet verecek

Karsan, Romanya'daki Chitila ve Focșani şehirlerinin belediyeleriyle toplam 42 adet e-ATA otobüs teslimatını kapsayan iki ayrı sözleşme imzaladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın Chitila ve Focșani belediyeleriyle yaptığı son anlaşmalarla, her iki şehre de 21'er adet 10 metrelik e-ATA model elektrikli otobüs teslim edilecek. Teslimatların gelecek yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Romanya'da 40'tan fazla şehirde aktif olarak hizmet veren Karsan, sürdürülebilir ulaşım alanındaki varlığını yeni teslimatlarla pekiştiriyor.

Şirketin Chitila'ya daha önce teslim ettiği araçlarla birlikte bu şehirdeki toplam Karsan marka elektrikli araç sayısı 44'e ulaşacak. Focșani'deki araç sayısı ise yeni teslimatların ardından 47'ye yükselecek.

Bugüne kadar Romanya'ya 380 elektrikli araç teslim eden Karsan, yeni teslimatlarla ülkedeki elektrikli toplu taşıma dönüşümündeki rolünü güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Romanya'nın, Karsan'ın Avrupa'daki yolculuğunda stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Baş, Karsan olarak Romanya'da çok güçlü olduklarını ve daha da büyümeyi hedeflediklerini aktardı.

Romanya'da 40'tan fazla şehre yayılan filolarıyla ülkenin elektrikli toplu ulaşım pazarında 2. sırada bulunduklarını aktaran Baş, 'Bu sadece bir rakamsal başarı değil, aynı zamanda sunduğumuz sürdürülebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümlerin somut bir yansıması. 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' vizyonumuzla, güçlü ürünlerimiz ve yenilikçi çözümlerimiz sayesinde hedef pazarlarımızda büyümeye kararlılıkla devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Baş, markalarına ve sınıflarının en iyisi olan modellerine duyulan güvenin bir Türk markası olarak azimlerini ve küresel ölçekte daha ileriye gitme motivasyonlarını her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirtti.

Romanya'da kullanıcılarla kurdukları sürekli ve güçlü iletişimin gelişime zemin hazırladığını vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

'Bu yaklaşım, bize yalnızca operasyonel başarı değil, aynı zamanda yüksek müşteri memnuniyeti ve uzun vadeli iş birlikleri olarak geri dönüyor. Bu yolculukta, yerel distribütörümüz AAR (Anadolu Automobile Rom) ile kurduğumuz güçlü ve uzun soluklu iş birliği de başarımızın önemli bir parçası. Romanya’daki yaygın saha yapılanmamız ve AAR ile uyum içinde yürüttüğümüz çalışmalar, Karsan'ı ülkedeki toplu ulaşım dönüşümünün güvenilir çözüm ortağı konumuna taşıdı.'