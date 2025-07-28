Fenerbahçe ile Juventus arasında takas iddiası

İtalya’dan sürpriz iddia! Juventus, Douglas Luiz için Fenerbahçe ile takas masasında. Sofyan Amrabat transferde kilit isim olabilir.

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Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda orta saha transferi için girişimler hız kazanırken, İtalya basınından gündemi sarsacak bir takas iddiası ortaya atıldı.

İddiaların ilki Corriere dello Sport’tan geldi. Haberde, Juventus’un orta sahaya alternatif isimler aradığı ve listede Faslı oyuncu Amrabat’ın da bulunduğu belirtildi. Torino ekibinin teknik direktörü Igor Tudor’un, 28 yaşındaki oyuncuyu takımında görmek istediği aktarıldı.

Ardından La Gazzetta dello Sport, Juventus’un Aston Villa’dan transfer ettiği Douglas Luiz’in yerine Amrabat’ı düşündüğünü yazdı.

Son olarak Tuttosport, takas senaryosunu bir adım daha ileri taşıdı. Habere göre Juventus, Douglas Luiz’in Fenerbahçe’ye transferine olumlu bakıyor ve Sofyan Amrabat’ı da takas formülüyle transfer etmeyi planlıyor.

Brezilyalı yıldız Douglas Luiz, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 27 maçta görev alırken; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiraladığı ve bu yıl bonservisini aldığı Amrabat, sarı-lacivertli forma ile 39 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.