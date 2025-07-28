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Fenerbahçe, Skriniar için o rakamı gözden çıkardı

Fenerbahçe, Skriniar için o rakamı gözden çıkardı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı yeniden kadrosuna katmak için PSG ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

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Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Milan Skriniar'ı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Slovak oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, PSG ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI

Fransa'dan L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar için PSG'ye 10 milyon Euro ödeyecek.

Evrak işlemlerinin arından 30 yaşındaki oyuncu kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

Milan Skriniar, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

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