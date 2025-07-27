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Bakan Yerlikaya'dan Bursa ve Karabük'teki orman yangınları hakkında açıklama

Bakan Yerlikaya'dan Bursa ve Karabük'teki orman yangınları hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına karşı Bursa'da 1777 personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla, Karabük'te ise 1386 personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracıyla mücadele edildiğini bildirdi.

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Yerlikaya, Bursa'da ve Karabük'te devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bursa'daki orman yangınıyla 1777 kahraman personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla canla başla mücadele edildiğini aktaran Yerlikaya, "Yangın nedeniyle 1765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa'daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Karabük'teki yangınlara karşı da mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1386 kahraman personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz. Karabük'te meydana gelen orman yangınlarında 1839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi. Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz."

Paylaşımlarında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, Allah'tan, her türlü afetten Türkiye'yi, insanlığı ve tüm canlıları korumasını diledi.

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