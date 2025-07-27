DMM "Buca Orman Yangın Eğitim Merkezinin kapatıldığı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın-yayın organlarında yer alan "Buca Orman Yangın Eğitim Merkezinin kapatıldığı" iddialarını yalanladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Buca Orman Yangın Eğitim Merkezinin kapatıldığı" ve "Antalya Belek Orman Yangın Üssü'nün otel yapımına açıldığı" şeklinde yer alan iddiaların, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğu belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011'de Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kurulduğu, bunun isminin 2015 yılında "Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UOEM)" olarak değiştirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerinin daha modern, kapsayıcı ve uluslararası normlara uygun biçimde sürdürülmesi amacıyla Antalya'da yer alan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezini faaliyete geçirmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Buca'da faaliyet gösteren merkez, 4 yıl süren eğitim faaliyetlerinin ardından yapılan verimlilik ve altyapı değerlendirmeleri sonucunda kapatılmıştır. İzmir'deki yerleşke, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün talebi üzerine üniversiteye devredilmiştir. Eğitim faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış bilakis eğitim altyapısı güçlendirilmiştir. İkincisi, Belek Orman Yangın Üssü olarak bahsedilen alan, Kültür ve Turizm Bakanlığının imar planlarında korunmuş olup yapılaşmaya veya otel planlamasına konu edilmemiştir. Bu alan, planlarda 'yangın üssü' olarak tanımlanmakta ve işlevini korumaktadır."

"Resmi açıklamalara itibar edilmeli"

İlgili arazinin tahsis sürecinin şeffaf olduğu vurgulanan açıklamada, alanın 1990'da kamping için Serik Belediyesine tahsisinin, belediyenin izinsiz yapılaşma ve üçüncü kişilere kiralama gibi uygulamaları nedeniyle 2013'te iptal edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 2022'de kamping alanının kıyı cephesinin küçültüldüğü, kamu yararına hizmet eden halk plajı alanın ise 500 metreye çıkarılarak genişletildiği aktarılarak, "Yangın üssü olarak tanımlanan alan ise OGM'nin İlk Müdahale Ekip Merkezi olarak faaliyetine devam etmiştir. Halkı yanıltma saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerin ısrarlı şekilde paylaşılması, Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar etmesi önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.