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Mourinho'nun transfer talebine Fenerbahçe yöneticisinden yanıt

Mourinho'nun transfer talebine Fenerbahçe yöneticisinden yanıt

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun "Takımın durumu net. Başkan da (Ali Koç) bu noktada benle aynı düşünüyordur. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Bugün maça baktığımız zaman herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor." sözlerini değerlendirdi.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, transferlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Ketenci, transferde sorun olmadığını söyledi.

Ahmet Ketenci'nin sözleri şu şekilde:

"Başkanımız da, hocamız da aynı doğrultuda konuşuyorlar. Sosyal medyada çelişki varmış gibi yansıtılıyor.

Transferler konusunda gece gündüz yoğun çalışmalar var. Birileri de sürekli Fenerbahçe'de sorun varmış gibi, kaos yaratmaya çalışıyor.

Başkanımız Yüksek Divan Kurulu'nda, Portekiz'de hocamızla görüştüğü ve hocamızın yüzde yüz onay verdiği 2 transferi deklare etti.

Feyenoord maçlarına yetişecek öncelikli olarak 2 isim belirlendi. Portekiz'de yapılan planlama ve istişareler doğrultusunda çalışıyorlar.

Hocamızın taleplerine kesinlikle cevap verilecek. Bir sorun yok."

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