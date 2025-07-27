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Diyanet’in Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek’in rüşvet aldığı iddiası: Soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet’in Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek’in rüşvet aldığı iddiası: Soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'in 270 bin dolar rüşvet aldığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, soruşturma başlattı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in rüşvet paralarını saydığı iddia edilen görüntüler, gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, “Rüşvetin belgesi” olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre aldığı rüşvete göre otellere Diyanet etkinlikleri olduğunda program ve kalması için hacı yönlendirmesi yapıyor. Yine kurban bağışlarını elde aldığı öne sürülüyor.

Diyanet İşleri soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Başkanlıktan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.

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