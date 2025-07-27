Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye komisyonu' açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'yla ilgili "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kale Seramik 68'inci Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yapacağı çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partilerin katılımlarıyla millet adına terörden kurtulma sürecine ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere, bir Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduk ve inşallah en kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ortak kararlılığı ile ortaya çıkacak bu komisyon aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da farklı fikirlerin müzakere edileceği, farklı fikirlerin karşılıklı olarak gündeme getirileceği ama sonunda mutlaka milletin ve memleketin hayrına olacak kararlarının alınacağı bir çalışma düzenini gerçekleştirecek."

"Milletçe destek vereceğiz, milletçe omuz vereceğiz"

Sürecin çok uzun olmayacağını ümit ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu komisyon üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip, tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacak ve Türkiye bu süreçte Allah'ın izniyle terörü artık geride bırakmış, hele hele bölgedeki bütün ülkelerin giderek daha fazla terör girdabına sokulmaya çalışıldığı bir dönemde terörü geride bırakmış bir ülke olacak. Bunun için hep beraber gayret edeceğiz. Milletçe destek vereceğiz, milletçe omuz vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 50 yıllık terör sürecinin az bir zaman olmadığına dikkati çekerek, "Eğer bu memlekette bu ülkenin insanları arasına emperyalistlerin vekalet örgütleri olarak kullandığı bu terör şebekeleri başarılı olsaydı, Türkiye çoktan bölünürdü ama bu ülkenin Türk'ünü, Kürt'ünü, bu ülkenin Alevi'sini, Sünni'sini, birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmemiş kimsenin de gücü Allah'ın izniyle yetmeyecektir." dedi.

"Tarihimiz bir, kültürümüz bir, geçmişimiz bir, medeniyetimiz bir, düğünlerimiz bir, halaylarımız bir, taziyelerimiz bir, geleneklerimiz bir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Neredeyse iç içe geçmiş olan 86 milyon vatandaşımızı hangi güç birbirinden, hangi gerekçeyle ayıracak? Sultan Alparslan'ın çocuklarıyla, Kılıç Aslan'ın çocuklarıyla, Selahattin Eyyubi'nin çocuklarını hangi güç birbirinden ayırabilecek? Eğer buna güçleri yetseydi inanın ki bugün bambaşka bir Türkiye'den konuşuyor, bugün çoktan bölünmüş parçalanmış bir Türkiye'den bahsediyorduk." diye konuştu.

Milletin desteğiyle bu süreci en kısa sürede başarıyla tamamlayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Bu oyunu bozduk. Bu milletin inancı bozdu, bu milletin içinde var olan milli dayanışma ruhu bozdu, bu milletin milli birliği ve şuuru bozdu. İnşallah şimdi artık kurumsal olarak da terör örgütü tamamıyla kendisini feshedecek ve Türkiye tam manasıyla bütün terör örgütlerinden temizlenmiş güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Eğer bu anlamda Türkiye içeride dirliğini, birliğini ve terörsüz bir süreci çok başarılı bir şekilde yürütürse demin ifade ettiğim gibi önümüz açıktır. Hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda sözü daha etkin bir Türkiye olma istikametinde yürüyüşümüz sağlamdır, güçlüdür. Ümit ediyorum, sizlerin, aziz milletimizin desteğiyle bu süreci de en kısa sürede başarıyla tamamlayacağız ve çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

"Allah, Türkiye'nin düşmanlarına fırsat vermesin"

Kurtulmuş, bu sürecin herhangi bir partinin tek başına yöneteceği bir süreç olmadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son söz olarak söylüyorum bu süreç herhangi bir partinin tek başına yöneteceği bir süreç değildir. Bu süreç herhangi bir şekilde bir siyasi süreç de değildir. Bu süreç bir kişinin, bir grubun değil 86 milyonun ortak bir şekilde sahiplenmesi gereken, ortak bir şekilde yürütmesi gereken bir varoluş mücadelesidir. Allah yardımcımız olsun. Allah, Türkiye'nin düşmanlarına fırsat vermesin. Bu ülkenin birlik ve beraberliğinde gözü olanları Cenabıallah hiçbir şekilde muvaffak etmesin. Onların muvaffak olmaması için bizim birlikte, dirlikte, kardeşlikte, gelişmede, kalkınmada başarılı olmamız lazım. "

Komisyon için partilerden istenen vekil sayısı belli olmuştu

Kurtulmuş partilerden 31 Temmuz'a kadar komisyona katılacak isimleri bildirmelerini istemişti.

Kurtulmuş'un siyasi partilere gönderdiği yazıda komisyonun kurulması için AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmişti.