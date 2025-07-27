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Ticaret Bakanlığı ekiplerinden kaçak oyuncak ve telefon operasyonu

Ticaret Bakanlığı ekiplerinden kaçak oyuncak ve telefon operasyonu

Ticaret Bakanlığı ekiplerince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 659 bin lira olan 132 peluş oyuncak ve piyasa değeri yaklaşık 122,2 milyon lira olan 19 bin 919 tuşlu telefona el konuldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla önemli başarıya imza attığı aktarıldı.

Bu kapsamda İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analiz çalışmaları sonucunda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen iki yolcunun takibe alındığı belirtilen açıklamada, yolcuların "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapması üzerine yapılan detaylı aramada valizlerinde 132 peluş oyuncak bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, oyuncakların, "Labubu" adıyla bilinen peluş ürünler olduğuna dikkati çekilerek, "Satışa uygunluğu incelenen ve piyasa değeri yaklaşık 659 bin lira olan oyuncaklara el konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 122,2 milyon liralık kaçak telefon ele geçirildi

Diğer operasyonda da Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan transit taşıma rejimi kapsamında Türkiye'ye giriş yapan bir tırın, transit refakat belgesi ile Habur Gümrük Kapısı'na yönlendirildiğine işaret edilen açıklamada, ekiplerce aracın, başlangıç noktasından itibaren takip altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Habur'da gerçekleştirilen detaylı arama sonucu beyan edilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 tuşlu telefon taşındığının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Beyan dışı olarak yurt içinde bırakılmak istenen bu kaçak eşyanın değeri yaklaşık 122 milyon 170 bin lira olarak hesaplandı. Söz konusu eşyalara el konularak gerekli işlemler başlatıldı. Olaylara ilişkin adli süreçler, İstanbul Anadolu ile Silopi Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde titizlikle yürütülmektedir. Ticaret Bakanlığı, dürüst ticaret erbabını korumak, haksız rekabetin önüne geçmek, ülke ekonomisini yasa dışı ticaret kaynaklı vergi kaybından korumak amacıyla çalışmaya devam ediyor. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, özellikle çocuklar ve aile yapısını tehdit eden unsurlara karşı toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek amaçlarıyla kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

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