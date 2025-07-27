BIST 10.643
DOLAR 40,56
EURO 47,70
ALTIN 4.352,20
HABER /  GÜNCEL

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki orman yangınına ilişkin, "Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz." dedi.

Abone ol

Bakan Uraloğlu, Yangın Harekat Merkezi'nde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

TOKİ konutlarının bulunduğu Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'ne inen Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın merkezden yönlendirmesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi - Resim: 0

Valiliğin koordinasyonunda sabaha kadar bir yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Gece çalışmasını çok kıymetli buluyoruz. O anlamda iki tane köy boşaltılmıştı. Bizim de havadan görme imkanımız oldu. O köylerde şu an için bir risk yok. Çünkü etrafındaki bayağı bir yer yanmış, müdahale edilmiş. Köye girmesine müsaade edilmemiş." diye konuştu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi - Resim: 1

"Hissettiğimiz bir rüzgar var bundan endişeleniyoruz"

Uraloğlu, bölgede daha aktif olan yangının 2 bin 200 dairelik TOKİ konutları kuzey tarafında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oraya da bir hava aracı sürekli müdahale ediyor ama ben sahada dolaştım. Gözünüzün gördüğü her yerde arazöz, yangın söndürme aracı, itfaiye var. Dolayısıyla ciddi bir müdahale ediliyor. Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz."

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi - Resim: 2

Sahada devam eden çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle de görüşen Uraloğlu, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu'na Vali Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi - Resim: 3

İlgili Haberler
Bursa'da orman yangını: Karahıdır Mahallesi tahliye edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel baltayı taşa vurdu Hakan Fidan'ın sözleri sonrası çok sert yanıt
Özgür Özel baltayı taşa vurdu Hakan Fidan'ın sözleri sonrası çok sert yanıt
Baş dönmesini hafife almayın
Baş dönmesini hafife almayın
Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak
Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak
Oğlunun düğününde şoke eden görüntü eltisi içeçeğine ilaç koydu
Oğlunun düğününde şoke eden görüntü eltisi içeçeğine ilaç koydu
Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti yaşamını yitirdi
Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti yaşamını yitirdi
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Macaristan ayağının ilk yarışını kazandı
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Macaristan ayağının ilk yarışını kazandı
Nijerya'da yolcu teknesi battı en az 25 kiyi hayatını kaybetti
Nijerya'da yolcu teknesi battı en az 25 kiyi hayatını kaybetti
Porsuk çayı kenarında yürürken suya düşmüştü cesedi bulundu
Porsuk çayı kenarında yürürken suya düşmüştü cesedi bulundu
Jose Mourinho'dan itiraf: Herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor
Jose Mourinho'dan itiraf: Herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor
Karabük’teki orman yangını 4. gününde: Tahliyeler sürüyor
Karabük’teki orman yangını 4. gününde: Tahliyeler sürüyor
Şamil Tayyar’dan Özgür Özel’e: Durumun iyi değil
Şamil Tayyar’dan Özgür Özel’e: Durumun iyi değil
Gazze’ye yardım taşıyan gemiye İsrail baskını
Gazze’ye yardım taşıyan gemiye İsrail baskını