Özgür Özel baltayı taşa vurdu Hakan Fidan'ın sözleri sonrası çok sert yanıt

CHP lideri Özgür Özel, Bogota'da imzalanmayan Filistin'e ilişkin eylem planı üzerinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tepki gösterdi. Eylem planında Türkiye'nin Ege tezini zora sokacak UNCLOS'a atıf olduğunu belirten Fidan'a, Özel'den "Ondan sonra orada burada geziyor, ikide bir TikTok. TikTok'a video koyuyor, Kurtlar Vadisi koyuyor. Papucumun kenarı" yanıtı geldi.

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Türkiye geçen hafta, Kolombiya'da Lahey Grubu'nun İsrail'e karşı uygulanacak yaptırımları içeren altı maddelik Eylem Planı'nı imzalaması iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Otuz ülkeden 12'si (Bolivya, Kolombiya, Küba, Endonezya, Irak, Libya, Malezya, Namibya, Nikaragua, Umman, Saint Vincent ve Grenadinler ve Güney Afrika) eylem planını imzaladı.

Muhalefetten Trump iddiası

Bazı muhalefet partileri ve muhafazakar çevreler bu yaklaşımı sert şekilde eleştirdi. Muhalefet, hükümetin İsrail'e tepkisinin söylem düzeyinde kaldığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çekmemek için somut adımlar atmaktan kaçındığını iddia etti.

Hakan Fidan: Kendimizi çok dezavantajlı bir duruma sokardık

Eleştirilere Fidan, NTV canlı yayınında yanıt verdi. Özel'in yanlış bilgilendirildiğini söyleyen Fidan, şunları söyledi: "Bu metinde UNCLOS'a atıf var. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi. Türkiye buna taraf olmamıştır. Ege'deki sorun çözülmeden Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olması söz konusu değil. Merkeze gelip istişaresini yapmadan, orada bu çıktı diye imzalasaydık bizim yıllardır takip ettiğimiz bir hususta kendimizi çok dezavantajlı bir duruma sokardık. Bir yerde bir şey yapıyoruz derken, öbür yanda başka bir denklem bozardık.

Sayın Genel Başkan'a ben tavsiye ediyorum, gerçekten daha bu konuları bilen, tecrübeli bir danışman bulsun, anlatsın kendisine bu süreçleri. Ben şimdi kötü niyetli olmak istemiyorum. Yunanlıların tezine gitmek istediğine ilişkin bir düşüncem yok benim. Sadece o konuyu bilmiyor, bilenlerle oturup konuşmasında da fayda var diye söylüyorum ben bunu."

"Pabucumun kenarı"

Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuya dair savunmasına tepki gösterdi. Ankara'da Bülent Ecevit Yerleşkesi'nde bulunan partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışında konuşan Özel, "Buradan Hakan Fidan'ı uyarıyoruz. Netanyahu'ya tık yok. Trump'a tık yok. Millet, 12 ülke ne güzel eylem planı alıyor, tık yok. Ondan sonra orada burada geziyor, ikide bir TikTok. TikTok'a video koyuyor, Kurtlar Vadisi koyuyor. Papucumun kenarı, Kurtlar Vadisi'nden umut besleyen, TikTok'la gençleri kaldıracak olan, papucumun atanmışı, dışişleri sözcüsü, dışişleri bürokratı, yazıklar olsun sana" dedi.