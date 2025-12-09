BIST 11.201
HABER /  POLİTİKA

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini açıkladı

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini açıkladı

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Hasan Ufuk Çakır, konuya ilişkin detaylı açıklamayı yarın düzenleyeceği basın toplantısında yapacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, son dönemde partiye yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini açıklamıştı.

