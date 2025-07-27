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Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak

Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak

2019 yılından beri ekranda olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL isteyince yapımcıyla arası açıldı. Başrol oyuncusunun diziden çekilmesinin ardından Kuruluş Osman hakkında flaş bir karar verildi.

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Kuruluş Osman dizisi son günlerde başrolüyle gündemde. İddialara göre Burak Özçivit, yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL istedi ve yapımcı bunu kabul etmedi.

Özçivit'in de bu sebeple projeden çekildiği gündeme geldi. Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere" diyerek Kuruluş Osman'dan ayrıldığını açıkladı.

Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak - Resim: 0

Kuruluş Osman 7. sezon için başrol aranırken bomba bir haber daha gündem oldu.

Dizi 7. sezonu yani ekranlara gelecek yeni sezonuyla final yapacak. Nurlan Zaliyev'in iddiasına göre; Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Bey yaşlandırılacak.

Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak - Resim: 1

Özge Törer’in devam edip etmeyeceği de net değil. Bu sebeple kadroya 9’a yakın oyuncu eklenecek. Yeni ekiple yeni sezon açılışı yapılacak. Mart-Nisan aylarında ise final ekranlara gelecek.

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