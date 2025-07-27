Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak

2019 yılından beri ekranda olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL isteyince yapımcıyla arası açıldı. Başrol oyuncusunun diziden çekilmesinin ardından Kuruluş Osman hakkında flaş bir karar verildi.

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Kuruluş Osman dizisi son günlerde başrolüyle gündemde. İddialara göre Burak Özçivit, yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL istedi ve yapımcı bunu kabul etmedi.

Özçivit'in de bu sebeple projeden çekildiği gündeme geldi. Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere" diyerek Kuruluş Osman'dan ayrıldığını açıkladı.

Kuruluş Osman 7. sezon için başrol aranırken bomba bir haber daha gündem oldu.

Dizi 7. sezonu yani ekranlara gelecek yeni sezonuyla final yapacak. Nurlan Zaliyev'in iddiasına göre; Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Bey yaşlandırılacak.

Özge Törer’in devam edip etmeyeceği de net değil. Bu sebeple kadroya 9’a yakın oyuncu eklenecek. Yeni ekiple yeni sezon açılışı yapılacak. Mart-Nisan aylarında ise final ekranlara gelecek.