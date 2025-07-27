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Fenerbahçe Eusebio Cup’ta Benfica’ya 3-2 yenildi

Fenerbahçe Eusebio Cup’ta Benfica’ya 3-2 yenildi

Eusebio Cup finalinde Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

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Eusebio Cup'ta tek maçlık final üzerinden Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

BENFICA'NIN BİR GOLÜ DE KEREM'DEN GELDİ

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Archie Brown (KK) ve 81. dakikada Henrique Araujo kaydetti.

Fenerbahçe'nin golleri ise 45. dakikada İrfan Can Kahveci ve 60. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe Portekiz kampını 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı.

Fenerbahçe Eusebio Cup’ta Benfica’ya 3-2 yenildi - Resim: 0

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