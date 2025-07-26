Bursa hızlı tren hattı 2026’da devreye giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da devam eden ulaşım projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının Osmaneli-Bursa kesiminin 2026'da, Bursa-Bandırma kesiminin ise 2028'de hizmete gireceğini belirtti.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Raylı Sistemler ve Hızlı Tren Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, Bursa’da devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

OSMANELİ-BURSA KESİMİ İÇİN HEDEF 2026

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı kapsamında Osmaneli-Bursa kesimini 2026 yılı içinde, Bursa-Bandırma arasını ise 2028 yılında işletmeye açmayı hedeflediklerini kaydetti. Program çerçevesinde çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Biz öncelikle 2026 yılının demek ki bu aylarında aşağı yukarı buranın hizmete açılmasıyla ilgili bir noktaya gelmiş olacağız. Bir aksilik de gözükmüyor. Yani 2026 ortalarında inşallah burayı biz bitirmiş olacağız. Devamını inşallah 2028 yılı olarak; elbette orada koruma alanları, korumalar, vesaireler var. Onları da takip ediyoruz. Önemli bir aksilik olmasın 2028 yılı da orası için hedefimizdir.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR İÇİ METRO HATTINDA SON DURUM

Hafif Raylı Sistem ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Gerekli tespitleri yaptık. Uludağ Üniversitesi ile depo sahası alanında yaklaşık bin 200 metrelik bir yer var ki, burayı sonrasında projeye ilave etmiştik. Üniversite bağlantısıyla depo bağlantısını sağlamış olduk. Yine aynı şekilde devam eden Emek ile Şehir Hastanesi arasındaki 4 bin 900 yaklaşık 5 bin metrelik bir hatta da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki çalışmaları da inşallah 2026 sonuna kadar bitirmeyi istiyoruz.” dedi.

Araçlarıyla gidip gelecek vatandaşlar için de karayolu bağlantısını da Karayolları Genel Müdürlüğü ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, yolun yapım sürecine de önümüzdeki günlerde başlamış olacaklarını söyledi.

Diğer bir konunun ise Üniversite ile Görükle arasındaki yaklaşık 5,5 kilometrelik bir bağlantının yapılması olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz geçmişte Bursa Büyükşehir Belediyesiyle beraber ortaklaşa ya da işbirliği noktasında yapma konusunda mutabık kalmıştık. Biz Büyükşehir Belediyesi’nden bu 5,5 kilometrelik raylı sistemin projesinin yapılarak bize teslim edilmesini bekliyoruz. Çünkü protokolün gereği buydu. Biz de yapımla ilgili zaten bunu üstlenmiştik. Yapımla ilgili çalışmalarımızı biz planladık ama proje bitecek ki biz onlara başlayabilelim. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de beklentimiz de beklentimiz budur. Arkadaşlarımız kendileriyle görüşme halinde. Ne kadar hızlandırırlarsa Bursa'ya bu hizmeti o kadar kısa zamanda da biz kavuşturmuş oluruz.”

Bursa'da ulaşımın her noktasında projeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “İnşallah bu projeleri sizlere söylediğimiz tarih dilimlerinde bitirerek Bursa'mızın hizmetine açmış oluruz.” dedi.