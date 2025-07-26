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Hakan Fidan: Balkanlarda istikrar önceliğimiz

Hakan Fidan: Balkanlarda istikrar önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bölgedeki istikrarın Türkiye için öncelik olduğunu belirterek güvenlik, vize, sanayi iş birliği ve gençlik-eğitim konularının ele alındığını söyledi. Altı ayda bir toplanma ve liderler zirvesi yapılması konusunda mutabakata varıldığını aktaran Fidan, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda ise esir takası ve İstanbul'da liderler düzeyinde bir görüşme ihtimalinin gündemde olduğunu ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Balkan Barış Platformu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları özetle şöyle: Balkanlarda istikrar ortamı bizim  temel önceliğimiz. Görüşmelerde güvenlik ve vize  konularını ele aldık. Bizler kendi sanayi iş birliğimizi nasıl yapabiliriz diye masaya yatırdık. Gençlik ve eğitim konusunda mobilizasyonu konusuna değindik. Ülkelerin karşılıklı birbirini tanıması önemli.

'LİDERLER ZİRVESİ İÇİN MUTABIK KALDIK'

Altı ayda bir tekrar toplanma kararı aldık. Şimdilik İstanbul merkez olmaya devam edecek. Bu bir resmi formattır. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde liderlerimizi de bu formatta bir araya getirmek üzere mutabık kaldık.

Sırbistan'ı, Kosova'yla sıkıntıları var burada şunu memnuniyetle söylemek istiyorum hiç kimse eski günlerdeki gibi sıcak çatışmanın varlığını istemiyor. Sorunların diplomasi yoluyla, konuşarak, anlaşarak çözülmesi konusunda masa etrafında görüş birliği var.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Geçtiğimiz günlerde 3. turu tamamladık. Önemli gündem maddelerinden biri de liderlerin bir araya getirilmesi. İnsani cephede gittikçe artan rakamlarla mutabık kalıyorlar esir takasında. İki taraf da ellerinden gelen iyi niyeti gösteriyor. Bu bizi de Cumhurbaşkanımızı da bizi de memnun ediyor. Liderlerin ne zaman bir araya geleceği konusunda yürüyen tartışmalar şöyle: Bütün taraflar İstanbul'da Türkiye'de bir araya gelme konusunda irade beyan ediyorlar. Ama hangi şartlarda bir araya gelineceği konusunda iki taraftan gelen talepler var. Eğer bir ateşkes konusunda bir mutabak olursa Trump'ın da buna ilgisi olduğunu biliyoruz. Belki bunu mümkün kılmak için girişimde bulunabiliriz.

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