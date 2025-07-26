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Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı...

Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı...

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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M.B.K. (19) idaresindeki 10 AHE 832 plakalı otomobil, Bandırma-Susurluk kara yolunun Yahyaköy Mahallesi mevkisinde henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Ç.V. (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Susurluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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