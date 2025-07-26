Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı...

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Abone ol
M.B.K. (19) idaresindeki 10 AHE 832 plakalı otomobil, Bandırma-Susurluk kara yolunun Yahyaköy Mahallesi mevkisinde henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Ç.V. (21) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Susurluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.