Doğancı Tüneli hizmete açıldı: 15 dakikalık yol 3 dakikaya düştü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da yapımı tamamlanan Doğancı Tüneli ve bağlantı yollarının açılış törenine katıldı. Törende dikkat çeken açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Hatay’daki hastane saldırısında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ayrıca Eskişehir’deki orman yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara da başsağlığı mesajı iletti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğancı Tüneli'nin açılmasıyla birlikte zorlu ve virajlı yol kesimlerinin ortadan kaldırıldığını, böylece güzergâhta trafik güvenliğinin önemli ölçüde artırıldığını belirtti. Uraloğlu, Türkiye'nin en zorlu tünellerinden biri olarak tanımladığı bu projeyle, Doğancı Barajı geçişinin 1.600 metre kısaldığını vurguladı. Yeni tünelle birlikte seyahat süresinin 15 dakikadan 3 dakikaya düştüğünü ifade eden Uraloğlu, "Bu sayede yılda 324 milyon lira zaman, 29 milyon lira ise akaryakıt tasarrufu sağlayarak toplamda 353 milyon liralık ekonomik katkı elde edeceğiz," ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, “Tarihin ve doğanın şehri, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa’yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu’na bağlayan Doğancı Tüneli’nin açılışında sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum,” dedi. Bursa’nın tarihi zenginliğini, sanayi gücünü ve doğal güzelliklerini vurgulayan Uraloğlu, kentin ulaşım ağını daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

Konuşmasında Bursa’nın kırsal bölgelerine de değinen Bakan, “Orhaneli ve Keles ilçeleri doğa turizmi, yayla kültürü ve kamp alanlarıyla dikkat çeken bölgelerimiz. Bu güzergâh, hem ulaşım hem de turizm açısından stratejik bir öneme sahip,” dedi.

Yeni tünelin ve bağlantı yollarının, Bursa’nın iç kesimlerle olan ulaşımını daha güvenli ve hızlı hale getirdiğine dikkat çeken Uraloğlu, “Şu anda üzerinde bulunduğumuz yol, günlük ortalama 9 bin araca ev sahipliği yapıyor. Bu projeyle birlikte ulaşım daha konforlu ve sürdürülebilir hale gelecek,” ifadelerini kullandı.

Doğancı Tüneli projesini hayata geçirdik

Söz konusu yolun, Orhaneli ve Keles'in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç kesimlerle bağlantısı için de hayati bir öneme sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısı, sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyordu. Bu kapsamda, bizler Doğancı Tüneli projesini hayata geçirdik. Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda, 2,7 kilometresi tek yol standardında bitümlü sıcak karışım kaplama olarak bu varyant projesini tamamladık. 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli'yle birlikte, 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve bir hemzemin kavşak inşa ettik." açıklamasında bulundu.

Seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdük.

Doğancı Tüneli'nin, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, kendisinin de bir inşaat mühendis olduğunu hatırlatarak "Karayolları Genel Müdürlüğü görevimde de bu tünele gelmiştim. Bu tünel gerçekten bir mühendislik eseri ve Türkiye'deki en zor tünellerden birisi olduğunu söylemek isterim. Zorluktan biz şunu kastederiz, eğer bir tüneli kayaları delip patlatıyorsanız en kolay tünel odur. Burası da santim santim kazdığımız, ilmek ilmek işlediğimiz tünellerden bir tanesidir. Türkiye'deki en zor 5 tünelin arasında var mıdır diye sorarsanız, vardır. Onun için bu anlamda da burada bir mühendislik ve işçilik eseri ortaya koyulmuştur. Özellikle zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp güzergâhtaki trafik güvenliğini artırarak, konforlu ve güvenli yolculuklar tesis ettik. Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasına, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek. Tünelimiz sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini bin 600 metre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdük." diye konuştu.

Bu sayede, zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını da belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karbon salınımını yıllık bin 725 ton azaltarak Bursa'nın eşsiz doğasını koruyacağız. Ayrıca tünelin giriş ve çıkış portallerine 10 bin adet ağaç ve peyzaj bitkisi diktik; tünel içerisinden drene edilen geri dönüşüm suyuna damlama sulama sistemi kurarak çevreci bir yaklaşım sergiledik. Böylece, Bursa'nın yeşil dokusunu koruma misyonumuza sadık kalarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık ve bu eşsiz şehri nesiller boyu yaşatacak bir miras bıraktık."

"Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir" anlayışıyla, son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık." bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladıklarını belirterek, "2002'ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, biz bu uzunluğu 815 kilometreye çıkardık. Uç uca eklediğimizde Bursa'dan girdiğinizde soluksuz bir şekilde neredeyse Adana'ya uzanan adeta bir yeraltı köprüsünden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her alanda ifade ettiği gibi nereden nereye…"