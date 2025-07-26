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Düğün günü ölümden dönen kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer ailedenmiş...

Düğün günü ölümden dönen kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer ailedenmiş...

Oğlunun düğün günü için hazırlık yaparken aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Necla Üstünel'in durumuyla ilgili sır perdesi aralandı. Olayın ardında, Üstünel ailesini sarsan bir gerçek yattığı ortaya çıktı.

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Necla Üstünel, oğlunun düğünü için hazırlandığı sırada kuaförde içtiği içecekten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa süre içinde ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri şok etkisi yarattı: Üstünel’in içeceğine ilaç karıştıran kişinin eltisi olduğu iddia edildi.

Olay başlangıçta “taksirle yaralama” kapsamında değerlendirilmişti. Ancak avukatların yaptığı itiraz üzerine yeniden yargılama süreci başlatıldı.

BENİ BİLEREK ZEHİRLEDİ

Necla Üstünel, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

-Oğlumun düğün günüydü. Kuafördeyken bana serinlemem için içecek verdiler. İçer içmez boğazım yandı, fenalaştım. Meğer içeceğin içine ilaç karıştırılmış.

İddialara göre o içeceği getiren kişi, eltisiydi. Kadın, cebinden çıkardığı bir şişedeki ilacı içeceğe dökmüş, ardından da bunu Necla Üstünel’e sunmuştu.

O anlar kuaförün güvenlik kameralarına yansıdı.

Düğün günü ölümden dönen kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer ailedenmiş... - Resim: 0

DÜĞÜN REZİL OLDU

Üstünel, içeceği içtikten saatler sonra oğlunun düğününde fenalaştı. Gelin ve damat sahnedeyken o ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üstünel “Hastanede beyin travması geçirdiğim söylendi. Tomografi çekildi, serum takıldı. O günden sonra tansiyon hastası oldum, antidepresan kullanmaya başladım” dedi.

MAHKEMENİN ADİL BİR KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ

Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz’ün özel haberine göre, avukat Burcu Aslan, davanın yeniden görülmesine dikkat çekerek “Bu olay basit bir taksirle yaralama değil, kasten yaralama hatta öldürmeye teşebbüstür. Biz bu yönde itirazda bulunduk. Mahkemenin kamera kayıtlarını dikkate alarak adil bir karar vermesini bekliyoruz.”

Aile arasına kara kedi gibi giren kamera görüntüsü üzerinden yeniden yargılama yapılacak.

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