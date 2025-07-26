Elon Musk’tan savaşın dengesini değiştiren emir

Ukrayna, Eylül 2022'nin sonlarına doğru Rusya’dan işgal altındaki topraklarını geri almak için kritik bir askeri hamleye hazırlanırken, Elon Musk’ın verdiği bir talimat cephede dengeleri sarsmış.

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Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre, Musk, Starlink uydularının kapsama alanını Ukrayna’nın hedefindeki bölgelerden çekilmesini emretti. Kararın hemen ardından, Kherson dahil olmak üzere bazı stratejik noktalarda yüzlerce Starlink terminali devre dışı kaldı.

Ukraynalı askerler için o anlar tam anlamıyla kaotikti. İletişim kesildi, Rus birliklerini gözetleyen dronlar işlevsiz kaldı, topçu birlikleri hedef belirlemekte zorlandı. Ukrayna ordusunun üst düzey bir yetkilisine göre, bu kesinti nedeniyle Kherson bölgesindeki Beryslav kasabasında yapılması planlanan kuşatma başarısız oldu. “Kuşatma tamamen durdu. Operasyon çöktü,” dedi yetkili.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre bu olay, Musk’ın savaş sırasında Starlink kapsama alanını bilinçli şekilde ilk kez sınırlandırdığı an olarak kayıtlara geçti. Bu karar, bazı SpaceX çalışanlarını şoke etti. Hatta bir çalışan, “Musk savaştaki sonucu kendi ellerine aldı” yorumunu yaptı.

Musk, X (eski Twitter) platformunda daha önce “Böyle bir şey yapmayız,” demişti. Ancak Reuters’ın konuştuğu üç farklı kaynağa göre, Musk doğrudan SpaceX mühendisi Michael Nicolls’a bu emri verdi. Nicolls ise ekibine “Bunu yapmak zorundayız” diyerek kararı uygulattı. Starlink kapsama haritasında o anlarda yüzlerce terminalin ışığı söndü.

NEDEN KAPATILDI? NÜKLEER ENDİŞESİ

Kesintinin neden verildiği konusunda net bir açıklama yok. Ancak kaynaklar, Musk’ın Ukrayna’nın askeri ilerlemesinin Rusya’yı nükleer saldırıya sevk edebileceğinden endişe ettiğini belirtti. Reuters’a konuşan eski Beyaz Saray yetkilileri de ABD’li güvenlik yetkililerinin bu endişeleri Musk’la paylaştığını doğruladı.