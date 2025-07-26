Amerika Birleşik Devletleri'nde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Aktaş'ın otopsi raporu çıktı. Rapora göre Aktaş; işkence gördü ve vücuduna uyuşturucu madde verilerek zehirlendi. Genç kadının ailesi, cinayetle suçlanan Aktaş'ın sevgilisinin ABD'den Türkiye'ye iadesini istiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Aktaş'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen yıl 3 Nisan günü ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

RESSAM SEVGİLİ CİNAYETLE SUÇLANDI

Yağmur Taktaş'ın ailesi, avukatları aracılığı ile daha önce şiddete maruz bırakılan ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.



Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak şiddete maruz bırakıldığı ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu.

Fenomen Yağmur Taktaş’ın otopsi raporu kan dondurdu!

Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu.

Başvurunun kabul edilmesi ile Taktaş'ın cenazesi, 5 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kısmen bozulduğu saptanan cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Ailenin başvurusu sonrası New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda; Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı belirtildi.

Otopsi videosunda da şiddete bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu aktarıldı.

Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun da beklendiği kaydedildi.

Morluklar ve sigara söndürme izleri

Savcılığa ulaşan otopsi raporunda Taktaş'ın şiddete maruz bırakıldığı ve işkence gördüğü kanaatinin pekiştiğini belirten ailenin avukatı Fethi Öksüz, şunları anlattı:

"Otopsi videosunu izlediğimizde Yağmur'un başının üstünde kesi, boyun ve bacaklarında morluklar ile sigara söndürüldüğüne dair emareler görüldüğü kanaate ulaşmıştır.



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Bu da bizim iddialarımızı desteklemekte hatta ötesine de geçtiğini göstermektedir. Raporda, Yağmur'un vücudunda birden farklı çeşit uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu, bundan dolayı zehirlendiği yansımakta.

Yağmur'un bu süreçte işkence gördüğü ve aç bırakılmasının akabinde uyuşturucu madde verilmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği açıkça ortaya konmuş oldu."

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ABD'DE YASAL BİR İŞLEM YAPILMADI

A.C.F. hakkında şu ana kadar ABD'de yasal bir işlem yapılmadığını belirten Öksüz, "Şahıs, Türkiye'ye giriş yapması halinde yakalanıp, ilgili adli makamlara teslim edilecektir. Biz, ABD'li makamlardan şahsın iadesini ya da ifadesinin alınarak yargılamanın devam etmesi için sürecin takipçisi olacağız." dedi.

A.C.F.'nin Türkiye'ye aidesi konusunda ısrarcı olduklarını kaydeden avukat Öksüz, "Bununla alakalı geçtiğimiz dönemde emsal bir karar çıktı. Yağmur'un vefatının ailede uyandırdığı derin acılar sebebiyle, şahsın yargılanmasının Türkiye'de gerçekleşmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.