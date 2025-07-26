Doğru zamanda yapılmayan sünnet sorunlara yol açabilir! Uzman isimden kritik uyarı

Toplumumuzda hem dini hem de bir gelenek olarak görülse de sünnet, zamanlaması kritik olan cerrahi bir işlemdir. Medipol Sağlık Grubu Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şamil Amirjanov, ideal zaman ve koşullar hakkında bilgi verdi.

Abone ol

Toplumumuzda dini bir vecibe ve gelenek olarak görülen sünnet, aslında hassas bir cerrahi operasyondur. Peki, çocuğunuz için bu önemli adımı atarken en doğru zaman ne? Yanlış zamanda veya uzman olmayan ellerde yapıldığında ne gibi riskler taşıyor? Ailelerin en çok merak ettiği bu soruları, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şamil Amıirjanov yanıtladı.

ANATOMİK GELİŞİM ÖNEMLİ

Sünnetin aile isteğiyle ya da altta yatan hastalıklar nedeniyle uygulanabileceğini belirten Dr. Amirjanov, “Bir yaşından küçük çocuklarda cinsel organ anatomisi henüz tam oturmadığı için bu yaşlarda yapılan sünnetlerde ileride bazı sorunlar yaşanabiliyor. Tekrar işlem gerekebiliyor. Bu yüzden bir yaş üstü dönem bizim için daha uygundur” dedi.

İYİLEŞME SÜRESİ ÖNEMLİ

Ailelerin genellikle yaz mevsimini tercih ettiğini belirten Dr. Amirjanov, bu tercihin okul sonrası dönemde iyileşme sürecinin daha rahat geçirilmesiyle ilgili olduğunu ifade etti. Ancak sünnetin aslında yılın her döneminde yapılabileceğini ve cerrahi açıdan mevsimin bir fark oluşturmadığını da sözlerine ekledi. Sünnetin yaşla birlikte zorlaşabileceğini ama her yaşta yapılabileceğini hatırlatan Dr. Amirjanov, “10 yaşında ya da 15 yaşında da sünnet yapılabilir. Aileler bu konuda endişelenmesin. Ama ne kadar erken yapılırsa iyileşme süreci o kadar kısa sürer” diyerek sözlerini tamamladı