Selçuk Bayraktar’dan WhatsApp’a yerli rakip müjdesi

Yerli girişimciler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal genel kullanıma açılırken, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, WhatsApp ve Instagram’a alternatif yerli uygulamaların da yolda olduğunu duyurdu.

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Yerli ve milli imkanlarla, Teknofest girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal, geçtiğimiz gün genel kullanıma açıldı.

WHATSAPP'A YERLİ BİR ALTERNATİF GELİYOR

Kısa sürede yüz binlerce kişinin kayıt olduğu platformun öncüsü T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, WhatsApp'a alternatif 'yerli mesajlaşma uygulaması' için müjdeli haber verdi.

Bir vatandaşın Next Sosyal hesabından yaptığı 'WhatsApp benzeri uygulama' isteğine yanıt veren Bayraktar, "O hazır, kullanıyoruz hatta... Yakındır..." ifadelerini kullandı.

UYGULAMA MARKETLERDEKİ YERİNİ ALDI

Bayraktar'ın açıklaması sonrası uygulama marketinde "Next Mesajlaşma" ismiyle kullanıma açılan bir uygulama olduğu görüldü.

INSTAGRAM'A ALTERNATİF GELİYOR

Sunucu Bekir Develi'nin 'Instagram benzeri uygulama' talebine de yanıt veren Bayraktar, "Kendi profilinizde bölümlerin arasında gezince ufak bir başlangıç var gibi... 1.5 yıldır hazırlığını yaptığımız büyük yenilikler olacak. Zamanla inşallah." dedi.