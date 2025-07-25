Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında, suç örgütü soruşturması kapsamında uygulanan "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri kaldırıldı.Abone ol
Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.