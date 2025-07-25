BIST 10.643
DOLAR 40,55
EURO 47,60
ALTIN 4.341,61
HABER /  GÜNCEL

Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında, suç örgütü soruşturması kapsamında uygulanan "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Abone ol

Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ​​​​​​​ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Bülent Arınç, Mehmet Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti: "Tutuksuz yargılama esas olmalı"
Bülent Arınç, Mehmet Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti: "Tutuksuz yargılama esas olmalı"
ABD'de 32 yıl hapis yattıktan sonra aklandı, dönemin yetkililerine dava açtı
ABD'de 32 yıl hapis yattıktan sonra aklandı, dönemin yetkililerine dava açtı
Kurduğu çarkla güvenlerini kazandı! 30 Yıllık bakkal para ve altınlarla ortadan kayboldu...
Kurduğu çarkla güvenlerini kazandı! 30 Yıllık bakkal para ve altınlarla ortadan kayboldu...
Geniş Aile efsanesi geri dönüyor! Vizyona giriş tarihi belli oldu
Geniş Aile efsanesi geri dönüyor! Vizyona giriş tarihi belli oldu
Kınalıada açıklarında tekne alev alev yandı
Kınalıada açıklarında tekne alev alev yandı
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: ABD ile seçenekleri değerlendiriyoruz
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: ABD ile seçenekleri değerlendiriyoruz
Terörsüz Türkiye komisyonunda hangi partiden kaç vekilin olacağı belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonunda hangi partiden kaç vekilin olacağı belli oldu
50 dereceyi gördü! Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
50 dereceyi gördü! Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret