Netanyahu'dan Gazze açıklaması: ABD ile seçenekleri değerlendiriyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte Gazze'de İsrailli esirlerin geri dönmesi ve Hamas yönetimine son vermek için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

Abone ol

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ı ateşkes konusunda isteksiz olmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un doğru söylediğini ileri sürdü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki engelin Hamas olduğunu savunan Netanyahu, ABD ile birlikte İsrailli esirlerin geri dönmesi, Gazze'de Hamas yönetimine son verilmesi ve "kalıcı barışı sağlamak" için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini iddia etti.

Hamas, dün İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın taslağa yanıtını değerlendirmek üzere geri çağırıldığı ifade edilmişti.

Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.