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Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu

Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü TUSAŞ mühendislerinden Muharrem Can, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Ankara'da düzenlenen törenin ardından Meram ilçesine getirilen 42 yaşındaki Can'ın naaşı, Alpaslan Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Helallik alındıktan sonra Can'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Elmacı Mezarlığı'na getirildi.

Burada Can'ın babası İbrahim, annesi Emine ve diğer yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu - Resim: 0

Şehit Can'ın naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, çok sayıda AKUT ve AFAD personeli ile vatandaşlar katıldı.

Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu - Resim: 1

Öte yandan şehit Can'ın 3 gündür Eskişehir'deki alevleri söndürmek için mücadele ettiği, AKUT gönüllüsü olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da birkaç kişiyi canlı olarak enkazdan çıkardığı öğrenildi.

Oğlunun ANKA 3 projesinin de mühendisliğini yaptığını ifade eden İbrahim Can, "Oğlum makine mühendisiydi. TAİ'de önce ANKA 3 projesinde çalıştı. Onları sonuçlandırdıktan sonra HÜRJET'e geçti. HÜRJET'in orta ve gövde bölümünün başmühendisiydi. Arkadaşlarıyla beraber bu projeyi yürütüyordu. Tüm ömrünü bu işe vakfetti. Onunla gurur duyuyorum. HÜRJET'in başka ülkelere satışından gurur duyuyordu. Özellikle HÜRJET'in ilk uçtuğu andaki sevincini bir görseydiniz, uçak havalandığında sevincini ilk bizimle paylaştı. Sevinçten neredeyse uçaktan önce o uçacaktı." dedi.

Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu - Resim: 2

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit olmuştu.

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