BIST 10.664
DOLAR 40,55
EURO 47,58
ALTIN 4.356,93
HABER /  GÜNCEL

Tarlabaşı'ndaki kazadan acı haber

Tarlabaşı'ndaki kazadan acı haber

İstanbul Beyoğlu'nda özel halk otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan temizlik işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

İstanbul Beyoğlu'nda 10 aracın karıştığı trafik kazasından acı haber geldi. Kaza 22 Temmuz günü yaşanmıştı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda özel halk otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 araçlık zincirleme trafik kazası meydana gelmişti.

Kazada yaralanan temizlik işçisi Uğur Tilkici, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı.

Tilkici, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
İsraill Ulusay Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Gazze'de açlık yok
İsraill Ulusay Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Gazze'de açlık yok
Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...
Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...
Kavurucu sıcaklar acil servisleri doldurdu
Kavurucu sıcaklar acil servisleri doldurdu
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Karantinaya alınmıştı! Ardahan'da şap hastalığı önleme çalışmaları sürüyor
Karantinaya alınmıştı! Ardahan'da şap hastalığı önleme çalışmaları sürüyor
Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım"
Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım"
Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü
Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı
Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı
DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!
DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!
4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...
4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...