Tarlabaşı'ndaki kazadan acı haber

İstanbul Beyoğlu'nda özel halk otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan temizlik işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
İstanbul Beyoğlu'nda 10 aracın karıştığı trafik kazasından acı haber geldi. Kaza 22 Temmuz günü yaşanmıştı.
Tarlabaşı Bulvarı'nda özel halk otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 araçlık zincirleme trafik kazası meydana gelmişti.
Kazada yaralanan temizlik işçisi Uğur Tilkici, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı.
Tilkici, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.