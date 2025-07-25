DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşecek.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugün PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya gelmek üzere İmralı Adası'na hareket etti.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, heyette; TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol yer alıyor.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından parti yetkililerinin, yapılan görüşmenin içeriğine dair kamuoyuna bir açıklama yapması öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Barış süreci, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı'da gerçekleştirilen ilk görüşmeyle başladı. Bu görüşmeye DEM Parti heyetinden İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan katıldı. Görüşmenin ardından heyet, süreci "umut verici" olarak tanımladı.

İkinci görüşme 22 Ocak 2025'te yapıldı. Bu görüşmede Öcalan'ın çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Sürecin seyrini değiştiren bir eşik ise 27 Şubat 2025'teki üçüncü görüşme oldu. Bu görüşmede Abdullah Öcalan, kamuoyuna "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nı ileterek silah bırakma çağrısında bulundu. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da bu görüşmede yer aldı.

DEM Parti heyeti, 10 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Bu buluşmada, Öcalan'ın çağrısı sonrası izlenecek yol haritası ele alındı. DEM Parti, Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik, hasta tutukluların tahliyesi ve Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi gibi başlıkları gündeme taşıdı.

PKK'nın 12. Kongresi, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplanarak örgütün feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması yönünde tarihi bir karar aldı. Bu karar, 12 Mayıs'ta yayımlanan bildirgeyle kamuoyuna duyuruldu ve PKK'nın tarihi misyonunu tamamlayarak bundan sonra demokratik siyaseti esas alacağı belirtildi.

Bu önemli gelişmenin ardından, 18 Mayıs 2025'te DEM Parti heyeti yeniden İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la bir görüşme daha gerçekleştirdi. PKK'nın silah bırakma töreni ise 11 Temmuz 2025 Cuma günü, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kenti Dukan bölgesinde düzenlendi.