BIST 10.656
DOLAR 40,56
EURO 47,67
ALTIN 4.365,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ağabeyini öldürdü

Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ağabeyini öldürdü

Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ağabeyini evde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. 14 yaşındaki şüpheli ile annesi gözaltına alındı.

Abone ol

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan anne A.Y. (40) ile çocukları M.Y. (16) ve E.Y. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi M.Y'yi bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ağabeyini öldürdü - Resim: 0

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, A.Y. ile E.Y'yi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük'ten Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için tahliye çıkışı
Cem Küçük'ten Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için tahliye çıkışı
10 şehit vermişken denecek laf mı bu başkan! 'Orman iççileri korkup ağlayarak kaçtı'
10 şehit vermişken denecek laf mı bu başkan! 'Orman iççileri korkup ağlayarak kaçtı'
TKYB'den yılın ilk yarısında 4 milyar lira net kar
TKYB'den yılın ilk yarısında 4 milyar lira net kar
Andrea Pirlo'nun yeni adresi resmen belli oldu
Andrea Pirlo'nun yeni adresi resmen belli oldu
LC Waikiki'den genç paralimpik sporculara destek
LC Waikiki'den genç paralimpik sporculara destek
Sigortam.net'ten yeni evli çiftlere özel sigorta çözümleri
Sigortam.net'ten yeni evli çiftlere özel sigorta çözümleri
Sosyal medyada merak uyandıran başlıklara dikkat uzamlar uyardı
Sosyal medyada merak uyandıran başlıklara dikkat uzamlar uyardı
Alman vatandaşı genç kızı döverek öldürmüştü: 41 yıl sonra Hatay’da yakalandı
Alman vatandaşı genç kızı döverek öldürmüştü: 41 yıl sonra Hatay’da yakalandı
Teklif geri çekildi' iddiasına TÜRK-İŞ'ten açıklama: 'Canımız sıkkın'
Teklif geri çekildi' iddiasına TÜRK-İŞ'ten açıklama: 'Canımız sıkkın'
Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı açıklandı
Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı açıklandı
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı! Yaralılar var
Eskişehir'de 10 şehit verdiğimiz yerin görüntüsü! Alev kapanı herşeyi yok etmiş
Eskişehir'de 10 şehit verdiğimiz yerin görüntüsü! Alev kapanı herşeyi yok etmiş