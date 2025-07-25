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LC Waikiki'den genç paralimpik sporculara destek

LC Waikiki'den genç paralimpik sporculara destek

LC Waikiki, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) ana sponsoru olarak Türkiye'de ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'na destek veriyor

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LC Waikiki, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) ana sponsoru olarak Türkiye'de ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'na destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez çoklu branşlı bir paralimpik gençlik organizasyonu olarak 28 Temmuz'a kadar devam edecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda, 33 ülkeden 700'ü aşkın genç sporcu ve 1200'ü aşkın katılımcı bulunuyor.

LC Waikiki, sponsorluk desteğinin yanı sıra moda alanındaki vizyonuyla da paralimpik sporcuların yanında yer alıyor. Markanın kapsayıcı moda anlayışıyla tasarladığı 'Limitless' koleksiyonu, fiziksel engeli olan bireylerin ihtiyaçlarını gözeten fonksiyonel detayları ve şıklığı bir araya getiriyor.

LC Waikiki bu yaklaşımıyla, genç paralimpik sporcuların sadece sahada değil, günlük yaşamda ve stil dünyasında da özgürce var olmalarını destekliyor.

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