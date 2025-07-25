Ankara kulislerini karıştıran iddia! Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri mi çekti?

600 bin kamu işçisinin merakla beklediği zam görüşmelerinde kulisleri hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın sunduğu zam teklifinden hükümetin geri adım attığı öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, işçi sendikaları iddiaya sert tepki gösterdi.

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Kamu işçisinin gözü kulağı, zam pazarlığından çıkacak nihai kararda. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taraflara kamu işçisine yapılacak son zam teklifini sunmuştu.

Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 oranında artış öngörülürken, diğer dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak hafta sonu itibarıyla Ankara kulislerine düşen bir iddia, sürecin yeniden çıkmaza girebileceğini gösterdi.

Gerçekleşen enflasyon yerine yüzde 10 zam mı önerildi?

Kulislerde konuşulanlara göre, hükümetin son teklifi geri çektiği ve bunun yerine üç farklı 6 aylık dönem için yüzde 10–11 bandında zam teklif ettiği öne sürüldü. Bu iddiaya işçi sendikalarının tepkisi ise sert oldu. “Pazarlığın üzerine pazarlık olmaz” diyen sendikaların, teklifi reddettiği öğrenildi.

Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 olarak duyurulmuştu. Buna göre maaşı 40 bin TL olan bir kamu işçisi, yüzde 24 zamla yaklaşık 49 bin 600 TL’ye yükselmiş olacak, üzerine de enflasyon farkı eklenecekti. Ancak gerçekleşen enflasyon farkı yerine yalnızca yüzde 10 zam yapılması halinde işçinin maaşında yaklaşık 3 bin 300 lira kayıp yaşanacak.

Gözler görüşmelerde, açıklama bekleniyor

Henüz Çalışma Bakanlığı, kamu işvereni ya da işçi sendikalarından söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Pazartesi gününden itibaren görüşmelerin yeniden devam etmesi bekleniyor.

İşçi tarafı, özellikle günlük brüt ücretin net bin 800 TL’ye yükseltilmesi konusunda ısrarını sürdürürken, yaşanacak gelişmeler 600 bin kamu işçisinin maaşlarını doğrudan etkileyecek.

Gözler şimdi hükümetin bu süreçte atacağı adımlarda.