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ABD’nin İsrail Büyükelçisi, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararıyla dalga geçti

ABD’nin İsrail Büyükelçisi, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararıyla dalga geçti

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını tiye alarak, "Yeni ülkenin (Filistin'in) adı 'Franc-en-Stine' olacağını açıklayabilirim." ifadesini kullandı.

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İsrail'e verdiği destekle öne çıkan Büyükelçi Huckabee, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Filistin kararını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan Huckabee, "Macron'un tek taraflı 'Filistin devleti' ilanında bunun (Filistin devletinin) nerede olacağı belirtilmemişti. Şimdi, Fransa'nın (Filistin devleti için) Fransız Rivierası'nı sunacağını ve yeni ülkenin adının "Franc-en-Stine" olacağını açıklayabilirim." ifadelerini kullandı.

Huckabee, bir başka paylaşımında ise, "Ne kadar akıllıca! Macron bir devletin varlığını 'ilan edebiliyorsa' belki de İngiltere de Fransa'yı İngiliz sömürgesi 'ilan edebilir'!" yorumuna yer verdi.

Macron'dan "Filistin devletini tanıyacağız" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan, 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

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