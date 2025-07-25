BIST 10.689
DOLAR 40,55
EURO 47,69
ALTIN 4.379,55
HABER /  DÜNYA

Dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan hayatını kaybetti

ABD'li profesyonel güreşçi Hulk Hogan, 71 yaşında yaşamını yitirdi. ABD basınında yer alan haberlerde, Hulk Hogan olarak bilinen profesyonel güreş yıldızı Terry Bollea'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Abone ol

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, 71 yaşında hayata veda etti.

Asıl adı Terry Gene Bollea olan Hogan'ın Florida'daki evinde ölü bulunduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Koltuk değnekleriyle yürüyebiliyordu

Amerikan güreşinde 2005 yılında Şöhretler Müzesi'ne dahil edilen Hogan'ın geçtiğimiz yıl geçirdiği sırt ameliyatının ardından vücudunun alt kısmındaki hislerini kaybettiği, koltuk değnekleri kullanarak yürüyebildiği açıklanmıştı.

Amerikalı güreşçi Hulk Hogan, dünyadaki en tanınmış güreş yıldızı ve 1980'lerin en popüler güreşçisi olarak biliniyordu.

Profesyonel güreş kariyerine 1977'de başlayan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı. İlk çalışması sırasında Hogan, beş kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu.

Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.

Güreş sırasında ve sonrasında Hogan, oyunculuk da yaptı.

1982 yapımı Rocky 3'teki kötü adam rolünün ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde ve üç televizyon şovunda yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını ABD şiddetle reddetti
Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını ABD şiddetle reddetti
Terör örgütü PKK/YPG, Halep ilinde 11 Suriye askerini alıkoydu
Terör örgütü PKK/YPG, Halep ilinde 11 Suriye askerini alıkoydu
Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın
Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın
Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı
Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Daha iyi savunma yapmalıydık
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Daha iyi savunma yapmalıydık
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti
n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti
Tunç’tan yargı eleştirilerine tepki: Hukukun adresi sokak değil, mahkemedir
Tunç’tan yargı eleştirilerine tepki: Hukukun adresi sokak değil, mahkemedir
Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı
Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2
Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi