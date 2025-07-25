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n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti

n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11’in üst yönetiminde değişiklikler gerçekleşti. n11’de Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine Gonca Dalgıç atanırken Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini Merih Aynacı üstlendi.

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Gonca Dalgıç, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Merih Aynacı ise Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Lojistik ve operasyon yönetimi alanlarında 22 yılı aşkın deneyime sahip olan Dalgıç, yeni görevinde n11’in operasyonel süreçlerinin stratejik yönetimine liderlik edecek. Uzun yıllardır n11’de görev yapan Merih Aynacı, kurumsal finans, sermaye piyasaları ve hazine alanındaki uzmanlığıyla finans ekibinin liderliğinden ve n11’in finansal süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gonca Dalgıç, kariyerine 2003 yılında Univera’da CRM ve depo yönetimi alanlarında başladı. Ardından Borusan Lojistik, DHL, Otto Group, Trendyol, Beymen, Modanisa ve Hepsiburada gibi e-ticaret, perakende ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirkette görev aldı.

William & Mary İşletme Okulundan mezun olan Merih Aynacı, yüksek lisansını Warwick Üniversitesi Finans Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine QNB Finansbank’ta başlayan Aynacı Doğuş Holding, Akbank ve Odeabank’ın finans ekiplerinde görev yaptı.

N11
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